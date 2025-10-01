حرب الإبادة متواصلة: شهداء وجرحى ونسف وتدمير

فلسطين اليوم

تواصلت اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بمزيد من القتل والدمار والنسف والتدمير، وسط أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة.

واستشهد 17 مواطنًا منذ ما بعد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح، جراء سلسلة غارات وقصف لطائرات ومدفعية الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بأن ثلاثة مواطنين ارتقوا شهداء في غارات استهدفت منزلين بمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، فيما استشهد مواطن آخر وأصيب عدد من أفراد الدفاع المدني بعد قصف مباشر لطائرات الاحتلال أثناء محاولتهم نقل جرحى قصف مدرسة الفلاح التي كانت تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما وصل جثمان الشهيد حسني أبو هويشل إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أبراج حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما وقصفت حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عدة منازل سكنية شمال حي النصر غرب مدينة غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما استشهد نحو 13 مواطنا وأصيب اخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو كميل في حي الدرج ومدرسة الفلاح في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما ورد عن مستشفى الشفاء في غزة: شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بشارع الثورة غربي مدينة غزة.

وبدوره، ذكرت مصادر في الإسعاف والطوارئ في غزة: 3 شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين بمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع