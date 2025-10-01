استشهاد المصور الصحفي يحيى برزق باستهداف إسرائيلي في دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد المصور الصحفي يحيى برزق، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية بأن برزق استشهد مع 4 آخرين بقصف استهدف مجموعة مواطنين بالقرب من شارع البيئة غرب دير البلح.

وبحسب المصادر، فإن الشهداء بالإضافة للصحفي يحيى برزق هم:

1. يوسف أشرف سلمان

2. قصي يوسف سلمان

3. محمد يوسف سلمان

4. رجب أبو جراد

ودان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، جريمة قتل المصوّر الصحفي يحيى برزق.

وأوضح المركز، أن برزق، الذي يعمل مع وسائل إعلام دولية، كان قد نزح من مدينة غزة قبل أربعة أيام فقط نتيجة العدوان البري الواسع في القطاع.

وأشار البيان إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي ضمن سياق ممنهج يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، مؤكداً أن المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 تكفل حماية خاصة للصحفيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة.