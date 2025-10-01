حكومة الاحتلال توافق على تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك

فلسطين اليوم

قررت حكومة الاحتلال، الثلاثاء، تعيين اللواء دافيد زيني في منصب رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك".

وأفاد مكتب رئيس الحكومة نتنياهو،بأن حكومته قررت بالإجماع تعيين اللواء زيني بمنصبه في 5 أكتوبر 2025، لمدة 5 سنوات.

وتلقى الجنرال زيني، الذي يعيش في مستوطنة "كيشت" بهضبة الجولان المحتلة، تعليمه المبكر في مؤسسات دينية توراتية، شكلت محطته الأولى نحو التحاقه بالجيش.

وفي مايو/أيار 2025، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ومن قيادات في جيش الاحتلال.