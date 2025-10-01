القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة بصاروخ في خليج عدن

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية ،فجر اليوم الاربعاء، استهداف سفينة بصاروخ مجنح وإصابتها بعد انتهاك الشركة المالكة لها لقرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

وقال الناطق العسكري للمسلحة اليمنية، إن القواتُ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ "مينرفاغرتش" لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ.

وأوضح أن عمليةُ الاستهدافِ تمت في خليجِ عدنَ بصاروخٍ مجنحٍ، وأدت إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ واشتعالِ النيرانِ فيها، وهي الآنَ معرضةٌ للغرقِ.

وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ عملياتِها العسكريةَ مستمرةٌ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ.

وشددت على استمرارِ فرضِ حظرِ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وبابِ المندبِ وخليجِ عدنَ، وتجددُ تحذيرَها لكافةِ الشركاتِ والسفنِ من مغبةِ انتهاكِ الحظرِ المعلنِ عنه سابقًا.

وختمت المسلحة اليمنية بيانها بأن عمليتها جاءت انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الاسرائيلي في قطاعِ غزة.