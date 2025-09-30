قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل.

وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال منزل الشهيد مهدي ديرية، في بلدة بيت فجار جنوب شرق مدينة بيت لحم.

ويوجه جيش الاحتلال تهمة إلى الشهيد ديرية بتنفيذ عملية دعس في وقت سابق اليوم، أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بجروح متفاوتة، قرب حاجز النفق جنوبي بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم والخضر جنوبًا، من دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم قرب مدخل بلدة إذنا غرب الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة الرئيسي المغلق بالبوابة الحديدية منذ عامين، الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم، وطلبة الجامعات، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وانتشرت في أحيائها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل.