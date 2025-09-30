66 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

فلسطين اليوم

استشهد 66 فلسطينيا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية باستقبال مستشفى الشفاء( 5 شهداء)،مستشفى المعمداني( 15 شهيدا)،مستشفى العودة( 21 شهيدا)، مستشفى الأقصى ( 15 شهيدا) ، ومستشفى ناصر ( 9 شهداء).

وخلال أيلول/ سمبتمر 2025، استسهد 2106 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتوزع الشهداء حسب المناطق: شمال القطاع: 1382 شهيدًا، وسط القطاع: 347 شهيدًا، وجنوب القطاع: 377 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. مبينة أن ما سجلته الوزارة في قطاع غزة لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية قد بلغ 453 شهيدًا؛ بينهم 150 طفلًا.

وفي آخر التطورات، استشهد مواطنان (زوج وزوجته) في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الدعالسة بمخيم النصيرات

واستشهد مواطن وأصيب 8 آخرين، جراء قصف استهدف خيمة للنازحين قرب محطة أبو حجير شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 20 آخرين عند مدخل شارع المحكمة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة منهم في شارع المستوصف بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة.