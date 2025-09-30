رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب لا تزال بمراحلها الأولى وتحتاج لتطوير

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، إن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب على غزة لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج لتطوير ومناقشة،

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الدوحة تعمل على خلق مسار يضمن حقوق الفلسطينيين ويوازن بين الأطراف المعنية قبل أي تنفيذ.

وأوضح آل ثاني أن بند وقف الحرب جاء واضحًا في الخطة، مشددًا أن مسألة الانسحاب تحتاج لمزيد من التوضيح والمناقشة لضمان حماية المدنيين وحقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الإدارة الفلسطينية في غزة مذكورة ضمن بنود الخطة، وأن الحوار يتركز مع واشنطن، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بإسرائيل مباشرة.

وأضاف أن قبول الخطة سيفتح المجال لمشاركة الدول العربية والإسلامية بما يدعم الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا تشاركان في الاجتماعات الجارية مع الفلسطينيين للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لوقف الحرب وحماية المدنيين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة تهدف إلى "إنهاء الحرب فور موافقة الطرفين" عبر تعليق العمليات وتسليم الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، وربط وقف القتال بتسليم سلاح المقاومة وإطلاق برنامج إعادة إعمار وإدارة مؤقتة للقطاع