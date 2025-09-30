القسام تنفذ عملية دقيقة ضد قوات الاحتلال جنوب مدينة غزة

فلسطين اليوم

قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها تمكنوا مساء أمس الاثنين من تنفيذ عملية هجومية على تجمع لجنود وآليات الاحتلال داخل مدرسة "الراهبات الوردية" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت "القسام" في بيانٍ عسكري مساء اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها أطلقوا النار من مسافة قريبة جداً على الجنود، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم.

كما ألقوا عبوات فراغية داخل ناقلتي جنود، ما أسفر عن إصابة طاقميهما بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام إلى تفجيرها دبابة "ميركافاه" باستخدام عبوة "العمل الفدائي"، لافتة إلى رصدها هبوط الطيران المروحي للإخلاء، ومؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواجهة الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.