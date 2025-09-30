سرايا القدس: فجرنا صاروخ GBU جنوب غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية نوعية مساء أمس الاثنين، فجرت خلالها صاروخ من نوع GBU من مخلفات الاحتلال، كان معدًا مسبقًا.

وأوضحت سرايا القدس في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنها فجرت الصاروخ لدى مرور قوة راجلة من جنود الاحتلال في محيط موقع عيسى بشارع 8 جنوب مدينة غزة.

وأفادت السرايا أن مجاهديها رصدوا لحظة التفجير، وتابعوا هبوط طائرات الاحتلال في المنطقة لإجلاء القتلى والجرحى، في مشهد وصفته بأنه دليل على نجاح العملية ودقتها.

وأكدت سرايا القدس استمرار المقاومة وتوظيف مخلفات العدوان في ردع العد الذي يرتكب مجازر دموية بحق المدنيين منذ 7 أكتوبر 2023 .