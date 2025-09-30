3 إصابات بين المستوطنين بإطلاق نار قرب بيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب 3 مستوطنين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما ارتقى المنفذ شهيدا خلال اشتباكٍ مع جنود الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب مهدي محمد عواد ديرية (32 عاماً) برصاص الاحتلال جنوب مدينة بيت لحم.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري، وقوع ثلاث إصابات في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم.

ووصفت "نجمة داود الحمراء" ، أن هناك إصابتين متوسطتين وثالثة طفيفة في العملية.

وأغلق جيش الاحتلال الشارع بعد العملية.