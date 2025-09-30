قطر تؤكد تسلم حماس خطة ترامب واجتماع تشاوري اليوم بحضور تركيا

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أن قطر ومصر سلمتا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوفد حركة حماس أمس في الدوحة وهناك اجتماع تشاوري اليوم بحضور الوفد التركي.

وقال الأنصاري: "متفائلون بأن خطة ترمب شاملة ووفد حماس يدرسها بمسؤولية ومستمرون في التشاور معهم"، موضحاً أن وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأمريكية وما زال الوقت مبكرا للرد.

وأكد أن قطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها، مضيفاً:" التزامنا راسخ بشأن تقديم أي دعم ممكن لوقف حرب غزة وإعادة الإعمار.

وشدد المتحدث على أن هدف قطر هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة، وأن الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، أعلنت أمس الاثنين، أيضاً أن إسرائيل قدمت اعتذارها عن الهجوم، خلال اتصال أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.