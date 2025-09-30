إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام شمال القدس

فلسطين اليوم

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بأن طواقمه الطبية تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه قدمت الإسعاف الأولي للمصابين في المكان، قبل أن تنقلهما إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف المواطنين بإطلاق الرصاص الحي صوبهما على مقربة من الجدار الفاصل في البلدة.