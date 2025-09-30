الدفاع المدني: الاحتلال يكثف غاراته مع كل حديث عن وقف للنار

فلسطين اليوم

أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت المديرية، أن مروحيات الاحتلال لا تزال تقصف بشكل مكثف وتستهدف منازل المدنيين في القطاع.

وأفادت، أن الاحتلال يستخدم مسيّرات تحمل مواد متفجرة لاستهداف منازل المدنيين

ولفتت المديرية، إلى أن أكثر من 30 شهيداً في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.