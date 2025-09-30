نادي الأسير: الاحتلال أعاد اعتقال (40) محرراً في صفقة التبادل الأخيرة

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل التّصعيد من استهداف الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، وينفذ عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني، واستجواب مستمرة بحقهم.

وأشار النادي، إلى المحررة حنان البرغوثي والتي تم اعتقالها صباح اليوم من منزلها في بلدة كوبر

واعتبر النادي، أنّ هذا التّصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، وخرق واضح وجديد للصفقة، ورسالة جديدة لكافة المحررين، أنهم سيبقون في دائرة الاستهداف، والملاحقة

وبين أن ️الاحتلال اعتقل (40) محرراً على الأقل من محرري صفقة التبادل الأخيرة، والتي تمت في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، فيما أبقى على اعتقال (16) منهم، بينهم ثلاث سيدات، علماً أنّ جُلّهم حوّل للاعتقال الإداريّ، من أبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس، الذي أمضى (23) عاماً في سجون الاحتلال.