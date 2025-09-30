اليونيسيف: طفل من كل 5 في غزة يُولد مبكراً أو ناقص وزن

فلسطين اليوم

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن واحداً من كل خمسة أطفال في قطاع غزة يُولد قبل أوانه أو يعاني من نقص في الوزن، في ظل ما وصفته بسياسة التجويع الإسرائيلي الممنهج المستمرة منذ نحو عامين بحق الفلسطينيين.

كما دعت إلى الإجلاء الفوري لما لا يقل عن 25 رضيعا مريضا أو خداجا من حضانات مدينة غزة، لإنقاذ حياتهم، وذلك بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل مستشفى الحلو، الذي يضم قرابة نصف هؤلاء الأطفال.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن دبابات الاحتلال تحاصر محيط المستشفى، حيث يرقد نحو 12 رضيعا في الحضانات، بينما يتعرض المكان للقصف المستمر.

وأوضحت المنظمة، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أنها سلمت هذا الأسبوع مستلزمات نظافة أساسية للمستشفيات والمراكز الصحية في مدينة غزة، لكنها شددت على أن الأطفال هناك “يحتاجون إلى خدمات تغذية وصحة منقذة للحياة” بشكل عاجل.

وجددت مطالبتها بإدخال مساعدات فورية وواسعة النطاق للأطفال والرضع والعائلات، ووقف إطلاق النار لإنهاء الحصار المستمر منذ قرابة عامين.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس إن الوضع في مدينة غزة بلغ مرحلة خطيرة قائلا: “حان الوقت لنقلهم لأن مدينة غزة أصبحت مرة أخرى منطقة قتال، لكن إلى أين ننقلهم؟ لا يوجد مكان آمن لهم”.

وأوضح أن عملية الإجلاء تعني نقل الأطفال، وكثير منهم حديثو الولادة، في عربات بدائية ملفوفين ببطانيات مع إمدادات أكسجين محمولة وقطرات طبية، محذراً من مخاطر العدوى، والتغيرات الحرارية، واحتمال نفاد الإمدادات أثناء النقل.

وأضاف: “يبدو أن نقلهم هو الخيار الأفضل حالياً، لكنه في الوقت نفسه خيار محفوف بالأخطار”.

وكشف بيريس أنه زار مدينة غزة الشهر الماضي والتقى رضيعة مبتسرة تُدعى نرجس، وذكر أنها أُخرجت من رحم والدتها التي قُتلت برصاصة في الرأس.

وأعرب عن قلقه الشديد على حياة الرضيعة وجميع الأطفال الآخرين، مشيراً إلى تعذر التواصل مع والدها أو الطاقم الطبي المسؤول عنها بعد تعرض المنطقة للقصف.

ولفت إلى أن عدد الأطفال يفوق الطاقة الاستيعابية للحضانات المتاحة، حيث يضطر بعضهم لتشارك الحضانة نفسها، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية طلبات متكررة لإدخال حضانات إضافية، قائلاً: “شاهدت أربعة أطفال في حضانة واحدة خلال زيارتي”.

ويشهد شمال قطاع غزة موجات نزوح واسعة مع تفاقم العدوان الإسرائيلي وانتشار المجاعة ونقص المواد الغذائية.

وأدّى الحصار الإسرائيلي المشدد إلى تفشي مجاعة غير مسبوقة، أودت حتى 29 أيلول/سبتمبر الجاري بحياة 422 شخصاً بينهم 147 طفلا، وفق إحصاءات محلية، رغم مناشدات دولية متكررة بضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري.

وفي 22 آب/أغسطس الماضي، أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي رسمياً حالة المجاعة في مدينة غزة، وتوقعت امتدادها إلى مناطق أخرى من القطاع.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل السكان في مجاعة خانقة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

وسمحت تل أبيب قبل أقل من شهرين بدخول كميات محدودة من المساعدات “لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين”، وفق منظمات إنسانية، فيما تتعرض معظم الشحنات لعمليات سطو تتهم سلطات غزة الاحتلال بحمايتها.

وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حربه على القطاع، والتي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها إبادة جماعية، أسفرت حتى الآن عن 66 ألفاً و55 شهيدا٬ و168 ألفاً و346 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أزهقت أرواح مئات الفلسطينيين بينهم عشرات الرضع.