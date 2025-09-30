وزيرة خارجية بريطانيا: منع "إسرائيل" دخول الغذاء والعلاج لغزة عار أخلاقي

فلسطين اليوم

وصفت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، منع إسرائيل دخول المنتجات الغذائية الأساسية والعلاج إلى قطاع غزة بأنه "عار أخلاقي".

وأوضحت كوبر في مؤتمر، بمدينة ليفربول، عقده "حزب العمال" الذي تنتمي إليه، أن بريطانيا اعترفت بدولة فلسطين بصفتها إحدى البلدان التي تدعم حل الدولتين.

وقالت: "قيام الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وقرارنا بالاعتراف بدولة فلسطين يوضح إيماننا بأن الطريق الوحيد للأمن والسلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين هو دولتان تعيشان جنباً إلى جنب".

وأكدت أن بريطانيا تعمل مع شركائها حول العالم لتحقيق وقف إطلاق نار وسلام دائم وحل الدولتين.

وأضافت: "دول من مختلف أنحاء العالم تؤكد على ضرورة إنهاء معاناة لا تطاق يعيشها الأطفال الذين يواجهون المجاعة والأسرى وعائلاتهم جراء منع قوات الأمن الإسرائيلية دخول الغذاء".

وأردفت: "على الحكومة الإسرائيلية أن تضع حداً للعار الأخلاقي المتمثل في منع دخول الغذاء والمياه والدواء وهذا العمل الذي يتسبب في خسائر بشرية لا يمكن للضمير أن يقبلها".

وأكملت: "ولا ينبغي أن يعيش المدنيون الفلسطينيون في خوف وجوع يومًا آخر، يجب ألا تعاني عائلة من خسارة أخرى، كفى لا يمكننا إضاعة لحظة واحدة، حان وقت السلام".