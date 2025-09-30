الصحة تُحذر: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية بغزة

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية- غزة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، من تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وشددت الوزارة في تصريح مقتضب، أن تعنت الاحتلال في تقويض وصول الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات يزيد من تعقيدات الوضع الصحي للمرضى والجرحى.

ووجهت وزارة الصحة نداءً لكافة الجهات المعنية للمطالبة بالتحرك العاجل لضمان الوصول الآمن للاحتياجات الطبية ومنع انهيار الخدمة.