ارتقاء طفل بسبب سوء التغذية بغزة يرفع عددهم لـ453 شهيدًا

فلسطين اليوم

أعلن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ارتقاء طفل إثر معاناته من سوء التغذية ونقص العلاج؛ بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع.

ووفق وزارة الصحة، بلغ اجمالي ما سجّلته وزارة الصحة في قطاع غزة لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 453 شهيدًا، من بينهم 150 طفل.

ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 175 حالة وفاة، من بينهم 35 طفل، حتى تاريخه.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/مارس الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت منذ نحو شهرين بإدخال بضع عشرات الشاحنات التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة.

وبحسب مصادر رسمية فإن قطاع غزة يحتاج إلى دخول من 500 إلى 600 شاحنة يوميًا على الأقل.