الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي لمدة ثلاثة أيام

فلسطين اليوم

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصليين المسلمين، حتى مساء يوم الخميس المقبل.

وأفاد مراسلنا، بأن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، بما يشمل أروقته وساحاته وأقسامه، ومنعت دخول المصلين إليه، حيث يستمر الاغلاق الحرم بدءا من اليوم من اليوم ويتواصل لمدة ثلاثة أيام، بحجة الأعياد اليهودية.

هذا واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخا لحرية العبادة، واستهدافًا ممنهجًا للحرم الإبراهيمي.

كما حذرت من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحرم، والتي تتنوع بين منع رفع الأذان بشكل متكرر، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الحرم ومنعهم من أداء مهامهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة "اليونسكو" بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد الطابع الديني الإسلامي الخالص للحرم الإبراهيمي الشريف.