الهلال الأحمر: الخدمات الطبية شحيحة والوضع ينذر بكارثة إنسانية

الساعة 09:50 ص|30 سبتمبر 2025
طواقم الهلال الأحمر.jpeg
طواقم الهلال الأحمر.jpeg

فلسطين اليوم

أكدت جمعية الهلال الأحمر في غزة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أن الخدمات الطبية شحيحة والوضع ينذر بكارثة إنسانية بالغة الخطورة.

وشددت الجمعية على أنها تواصل جهودها لتأمين المساعدات الطبية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

وبينت أن طواقمها تواصل تقديم الخدمات الطبية رغم العراقيل والتهديدات الإسرائيلية.

وأضافت الجمعية:" نعمل مع منظمات دولية لتوفير الدعم الطبي والوصول إلى المصابين قدر الإمكان.