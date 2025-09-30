الهلال الأحمر: الخدمات الطبية شحيحة والوضع ينذر بكارثة إنسانية

فلسطين اليوم

أكدت جمعية الهلال الأحمر في غزة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أن الخدمات الطبية شحيحة والوضع ينذر بكارثة إنسانية بالغة الخطورة.

وشددت الجمعية على أنها تواصل جهودها لتأمين المساعدات الطبية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

وبينت أن طواقمها تواصل تقديم الخدمات الطبية رغم العراقيل والتهديدات الإسرائيلية.

وأضافت الجمعية:" نعمل مع منظمات دولية لتوفير الدعم الطبي والوصول إلى المصابين قدر الإمكان.