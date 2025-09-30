استشهاد أم وأطفالها الستة في استهداف منزل غرب دير البلح

فلسطين اليوم

استشهدت أم وأطفالها الستة فجر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقد وصل الشهداء من عائلة أبو لحية إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد أن قُصفوا في منزل نزحوا إليه غرب المدينة، حيث كانوا نازحين من شمال القطاع.

ووفق شهود عيان، فقد نجا من العائلة فرد واحد فقط.

ووفق حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة، فقد ارتقى من فجر اليوم، 17 شهيداً في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 66,055 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 168,346 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.