الخليج يطالب بتحرك عاجل لوقف الحرب وضمان وصول المساعدات لغزة

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أي تحرك دولي لمعالجة الأزمة في قطاع غزة يجب أن ينطلق من أولويات أساسية تهدف إلى وضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وشدد البديوي في تصريح له على أن وقف إطلاق النار، ورفع القيود عن إيصال المساعدات، ومنع تهجير السكان تمثل ركائز رئيسية ينبغي أن تكون في صلب أي جهد دولي لإنهاء الحرب.

وأوضح أن هذه النقاط تعكس الموقف الخليجي الموحد والثابت تجاه الحرب، وتضع إطاراً واضحاً للشروط التي تدعمها دول المجلس في أي مبادرة سلام مطروحة على الساحة الدولية.