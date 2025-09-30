مظاهرة حاشدة في واشنطن تطالب باعتقال نتنياهو كمجرم حرب

فلسطين اليوم

احتشد عشرات المتظاهرين في العاصمة الأميركية واشنطن، مطالبين باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لارتكابه جرائم حرب إبادة جماعية في قطاع غزة على مدار عامين.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين الجرائم المستمرة في قطاع غزة، مرددين هتافات تطالب بالعدالة الدولية، ووقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وأكدوا أن نتنياهو يجب أن يُحاسب أمام المحاكم الدولية على جرائمه، مشيرين إلى أن الحرب التي يقودها تسببت في استشهاد أكثر من 18 ألف طفل في غزة وحدها.

ودعوا الإدارة الأميركية إلى التوقف عن حماية المسؤولين الإسرائيليين من المساءلة القانونية، مطالبين بموقف حازم ينسجم مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.