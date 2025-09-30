حرب الإبادة مستمرة: قتل وتدمير وتهجير وتجويع بحق المدنيين

فلسطين اليوم

واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها على قطاع غزة، باستمرار جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع بحق المدنيين، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى منذ اندلاع العدوان.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن مستشفى ناصر عن استقبال 3 شهداء من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوبي القطاع

ميدانياً، قال مستشفى العودة، إنه استقبل 5 إصابات؛ في قصف مسيرة إسرائيلية منزلا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكثفت قوات الاحتلال استهداف وقصف مدينة غزة، بالطيران الحربي والمسير والمدفعية، إلى جانب إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية والطائرات المسيرة.

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة الشمعة بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي محيط مفترق الشجاعية شرقي المدينة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ومنطقة النصر ومخيم الشاطئ غربي المدينة، تزامنًا مع تجدّد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لغزة؛ لا سيما حي الشجاعية. بالإضافة للمناطق الجنوبية في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلًا في دير البلح، وسط قطاع غزة. بينما تجدّد القصف المدفعي على شمالي مخيّم النصيرات.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات جوية، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف، وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل إضاءة بشكل مكثف فوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلا في محيط ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استهدفت غارات مكثفة وقصف عنيف مدينة غزة، حيث يشعر السكان باهتزازاته ويسمع صداه في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة موقف الزهراء وحي الشجاعية شرق مدينة غزة

وسجلت غارة جوية إسرائيلية على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية شرقيها.