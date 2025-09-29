استشهاد طفل وتحركات عسكرية للاحتلال تقترب من مستشفى الشفاء

فلسطين اليوم

استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، فيما شهد محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة تحركات عسكرية واسعة ومؤللة.

وأفادت مصادر طبية باستُشهاد الطفل عبد الرحمن عزام أبو عاصي (12 عامًا)، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في منطقة موراج شمال مدينة رفح، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في جنوبي القطاع إلى 6، بينهم 5 من متلقّي المساعدات.

وفي السياق، نفّذت قوات الاحتلال، "مناورة عسكرية برية" في قلب مدينة غزة، حيث تقدمت من المحاور الشرقية والشمالية وصولًا إلى مفترق الصحابة على شارع الجلاء، كما توغلت داخل شارع النصر لمسافة تقارب 200 متر من مستشفى الشفاء، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع. وفي موازاة ذلك، تحركت وحدات أخرى من الجهة الجنوبية لتصل إلى محطة فارس للبترول في منطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المصادر الطبية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 66,055 شهيدًا و168,346 مصابًا، مشيرةً إلى أنّ عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.