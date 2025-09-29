"كمين مركب".. قتلى وإصابات بصفوف جيش الاحتلال في مدينة غزة

فلسطين اليوم

قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب أكثر من 11 آخرين، مساء اليوم الإثنين، في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة؛ دمّرت خلال عدة آليات عسكرية للاحتلال. بينما وصفت وسائل إعلام الاحتلال الحدث بـ "الصعب جدًا".

وقالت منصات المستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كمينًا مركبًا استهدف قوات الاحتلال في غزة وأسفر عن قتلى وجرحى؛ شمل تفجير دبابة واستهداف جرافة D9، وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ عندما وصلت لمكان الكمين الأول.

ووصفت منصات المستوطنين، الحدث بـ "مجزرة الآليات". موضحة أن المقاومة استهدفت مدرعتين نمر ودبابة ميركافاة، بالإضافة لجرافتين عسكريتين من طراز D9. مؤكدة: "جميعها تعرضت لصواريخ مضادة للدروع من قبل المقاومين".

وأفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شمال حي النصر بمدينة غزة، بعد وقوع قوات الاحتلال في الكمين الأول. منوهة: "تشهد المنطقة إطلاق نار متواصل من مروحيات إسرائيلية وإلقاء قنابل دخانية".

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، وصدّ العدوان العسكري والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، وكتائب القسام، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن سلسلة عمليات استهداف لمواقع وقوات الاحتلال العسكرية بمختلف أنحاء قطاع غزة؛ لا سيما مدينة غزة.