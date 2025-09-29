"الأونروا": نصف مليون فلسطيني بمدينة غزة محاصرون داخل مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين، إن نحو نصف مليون فلسطيني لا يزالون محاصرين بمدينة غزة، في مساحة لا تتجاوز ثمانية كيلومترات مربعة، بينما يتكدس 70 ألف فلسطيني في كل كيلومتر مربع في مناطق جنوب القطاع التي تنذر إسرائيل المدنيين بالنزوح إليها.

وأضاف الناطق باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحفية، نشرتها الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة "إكس" أنه "في مدينة غزة، لا يزال نحو نصف مليون فلسطيني محاصرين في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة".

وعن مناطق جنوب القطاع التي تنذر إسرائيل الفلسطينيين بالنزوح إليها، قال أبو حسنة: "سيتكدّس نحو 70 ألف شخص في كل كيلومتر مربع، لا مكان لإقامة خيمة واحدة، ما ترك عشرات الآلاف من العائلات بلا مأوى في الشوارع"، مؤكدا أن "المجاعة انتقلت مع النازحين من مدينة غزة إلى وسط وجنوب القطاع".

وشدد على "الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية".

وفي 22 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر (الجاري)".