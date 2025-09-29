سرايا القدس: قنص جندي "إسرائيلي" في محيط مخيم الشاطئ بغزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أنها تمكنت من قنص جندي من جيش الاحتلال كان يتمركز على سطح أحد المنازل في محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأكدت السرايا أن الجندي أصيب إصابة مباشرة، وذلك في إطار عملياتها المستمرة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق متفرقة من القطاع.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وسط محاولات "إسرائيلية" لتكثيف وجودها العسكري في محيط مدينة غزة.