قائمة بأسماء معتقلين من غزة تأكدت أماكن احتجازهم لدى الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، عن تسلّمها ردودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول أماكن احتجاز عدد من المعتقلين من قطاع غزة، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من المعتقلين منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.

وأوضحت المؤسسات أن هذه القائمة تضم 25 معتقلًا، تمكّنت من التحقق من أماكن وجودهم داخل السجون والمراكز العسكرية الإسرائيلية، موزعين بين سجون النقب، عوفر، نفحة، عسقلان، وسديه تيمان.

وفيما يلي قائمة الأسماء:

1. أحمد محمود إسماعيل عاشور – سديه تيمان

2. محمد عايش محمد غبن – نفحة

3. معتصم جمال محمد العواودة – النقب

4. عبدالله عطا عبدالله درويش – النقب

5. سلمان أبو جامع – عوفر

6. شادي عبد زايغ – النقب

7. شوكت خالد علي الأعرج – عوفر

8. خالد علي إبراهيم الأعرج – النقب

9. خضر ناهض خضر حسان – النقب

10. مهند أسامة محمد قاسم – النقب

11. أحمد عبد الرحيم محمد سمهود – سديه تيمان

12. محمد جمال جمعة زعرب – النقب

13. حسام محمد عطية غبن – النقب

14. زكريا زهير محمد الكفارنة – النقب

15. يوسف أحمد يوسف لبد – عسقلان

16. عبدالله أحمد عبدالله لوا – عسقلان

17. ماجد فضل سلامة عبيد – عوفر

18. عزّ الدين محمود يوسف لبد – عسقلان

19. ضياء الدين حسين يوسف – النقب

20. سعيد خالد سعيد الخطيب – النقب

21. حسام ذيب الرزاينة – عوفر

22. طاهر عرفات شوبكي – عسقلان

23. حمزة عبد القادر عليان – النقب

[2:23 PM, 9/29/2025] ChatGPT: 24. علام إبراهيم عبد السلام – نفحة

25. محمد مجدي نعمان صبح – النقب

وأكدت مؤسسات الأسرى أن عشرات المعتقلين من غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، في ظل تعتيم الاحتلال، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم أو المحامين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.