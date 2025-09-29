أكسيوس: مستشارو ترامب يفقدون صبرهم تجاه نتنياهو

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مستشارين مقربين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن صبر كبار مستشاريه، ويتكوف وجاريد كوشنر، "شارف على النفاد" تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تعنته في مواصلة الحرب على غزة، ما يهدد بتقويض طموحات ترامب في الشرق الأوسط حال عودته إلى البيت الأبيض.

وأوضح التقرير أن ويتكوف، الذي تولى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وكوشنر الذي قاد جهود التطبيع مع دول عربية، باتا يشعران بـ"حالة من اليأس المتزايد" من حكومة نتنياهو، معتبرَين أن استمرار الحرب يقوّض فرص السلام الإقليمي ويعقّد التوازنات السياسية التي يسعى ترامب إلى استعادتها.

ونقل الموقع عن أحد المستشارين قوله: "كل ما يريد ترامب تحقيقه في الشرق الأوسط، خصوصاً إعادة تنشيط اتفاقات أبراهام، سيكون مهددًا ما لم يتم الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب فورًا".