حماس: منفتحون على جميع المقترحات التي تطرح ولن نتنازل عن ثوابتنا الوطنية

فلسطين اليوم- غزة

أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران، اليوم الأحد، أن الحركة خاضت معركة الدفاع عن قطاع غزة في وجه ترسانة عسكرية "جبارة وإجرامية"، مستخدمة "أسلحة بسيطة" في أيدي مقاتليها، مشدداً على أن حق المقاومة ضد الاحتلال مشروع قانونياً وأخلاقياً.

وقال بدران في تصريحات صحفية إن حماس منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تُطرح، لكنها لن تقبل بأي تنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن أي حل يجب أن يبدأ بـ"وقف واضح وتام للحرب، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".

وشدد على أن استمرار العدوان لا يخدم أي مسار سياسي، محمّلاً الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ أكتوبر 2023.