جيش الاحتلال يعترف بأن حرب غزة "بدون هدف سياسي"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة | علاء القصراوي

ذكرت القناة 13 العبرية أن رئيس الأركان إيال زامير حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الهجوم العسكري على غزة، ومن أن العملية تفتقر لنهاية سياسية وتعرّض الرهائن والجنود للخطر.

وأفادت القناة العبرية أن زامير سلم نتنياهو مذكرة سرية مباشرة، جاء فيها أن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي يعودون إلى المواقع نفسها من دون هدف سياسي"، وذلك قبل يوم من لقاء نتنياهو المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لمناقشة مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

وأوضح زامير أن "الإجراءات العملياتية تعرض الرهائن للخطر، ووضعهم يتدهور"، مشددا على أن "كل عملية تحتاج إلى نهاية سياسية"، مضيفا أن "لا وجود لنهاية سياسية في مدينة غزة"، ومؤكداً أن إسرائيل "ترفض إيجاد بديل عن حماس في قطاع غزة".

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجود الوثيقة، واصفا إياها بأنها "شديدة الحساسية والسرية"، موضحا أنها سلمت مباشرة إلى نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورافضا التعليق على مضمونها، محذرا في الوقت نفسه من أن "تسريب محتواها إلى جهات غير مخوّلة يشكل خرقاً لأمن الدولة".

وأثار التقرير ردود فعل غاضبة من أهالي جنود الجيش في غزة، حيث عبروا للقناة 13 عن صدمتهم قائلين إنهم "مذعورون مما ورد فيه".

وأضافوا: "بحسب كلام رئيس الأركان نفسه، فإنه يرسل أبناءنا للموت والإصابة من دون هدف. أرواح أبنائنا ليست رخيصة"، وشددوا على أن "هذا هو الوقت كي يقف أهالي المقاتلين ويوقفوا هذه الحرب العبثية".