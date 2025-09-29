مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

أقام مستوطنون إسرائيليون، بؤرة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن "مجموعة من المستوطنين اقتحموا أرضا زراعية في قرية جينصافوط، شرق مدينة قلقيلية، وأقدموا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة عبر نصب كرفان، ورفع العلم الإسرائيلي فوقها".

وأضافت المنظمة، أن "المساحة المستهدفة تبلغ نحو 100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، مزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة، في خطوة خطيرة تهدف إلى فرض واقع استيطاني بالقوة".

كما اعتبرت أن "هذا الاعتداء يندرج ضمن سياسة توسعية ممنهجة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال إنشاء بؤر استيطانية غير شرعية".

ودعت المنظمة الحقوقية "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات".

وخلال آب/ أغسطس الماضي، ارتكب المستوطنون 431 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ووفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار.

وتقدر الهيئة عدد الإسرائيليين في مستوطنات الضفة الغربية بنحو 770 ألفا "يتمركزون في 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 136 بؤرة زراعية رعوية".