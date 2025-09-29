50 شهيدًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة جلُهم في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وصول 50 شهيدًا و 184 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فلا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,055 شهيدًا و 168,346 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,187 شهيدًا و 56,305 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 48 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,571 شهيدًا وأكثر من 18,817 إصابة.