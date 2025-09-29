الإعلام الحكومي: 93% من خيام النازحين بغزة انهارت وتضررت

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن 93% من خيام النازحين في غزة انهارت بسبب الإغلاق الإسرائيلي ومنع إدخال مواد الإغاثة.

وأوضح الإعلام الحكومي، أن مايقارب من 125 ألف من أصل 135 ألف خيمة، انهارت وأن عشرات آلاف الخيام تضررت بفعل القصف المباشر أو العوامل الطبيعية، لتتحول إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وبين، أن النازحين يعيشون في خيام عشوائية على الطرق وبين المكاره الصحية في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وشدد الإعلام الحكومي، على أن استمرار موجات النزوح من مدينة غزة جنوبًا يزيد الكثافة السكانية، خاصة في منطقة المواصي التي تضم نحو مليون نازح.

ولفت إلى أن الاحتلال يواصل سياسة التهجير القسري والضغط على السكان، في ظل عجز المحافظات الوسطى والجنوبية عن استيعاب المزيد من النازحين.

جدير بالذكر، أن النازحين يواجهون أوضاعاً إنسانية غير مسبوقة في ظل عدم وجود منازل تؤويهم، وبقاء مئات الآلاف منهم في الخيام المنتشرة بالمنطقتين الغربية والوسطى من القطاع حتى مواصي مدينة رفح في أقصى الجنوب.

وتزداد مأساة المهجرين من بيوتهم المدمرة في قطاع غزة مع اقتراب حلول فصل الشتاء والمخاوف من أمواج البحر العاتية التي بدأت تضرب خيامهم، فضلاً عن تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة في ظل عدم الوصول إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة الجماعية المستمرة.