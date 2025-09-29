استنزاف شديد في الأصناف المخبرية

نداء عاجل من وزارة الصحة: بنوك الدم في المستشفيات مُهددة بالتوقف

الساعة 12:03 م|29 سبتمبر 2025
أمراض الدم
فلسطين اليوم

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، نداءً عاجلاً بشأن بنوك الدم في المستشفيات، محذرةً أنها مُهددة بالتوقف الكامل.

وأوضحت الوزارة، أن بنوك الدم مهددة بالتوقف الكامل نتيجة الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية الضرورية لنقل وفحص وحدات الدم ومكوناته .

وأكدت الوزارة، أن الأزمة يُرافقها نقص حاد في أرصدة وحدات الدم ومكوناته الأمر الذي يُعيق التدخلات الطارئة للجرحى والمنقذة للحياة.