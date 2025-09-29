نداء عاجل من وزارة الصحة: بنوك الدم في المستشفيات مُهددة بالتوقف

فلسطين اليوم

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، نداءً عاجلاً بشأن بنوك الدم في المستشفيات، محذرةً أنها مُهددة بالتوقف الكامل.

وأوضحت الوزارة، أن بنوك الدم مهددة بالتوقف الكامل نتيجة الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية الضرورية لنقل وفحص وحدات الدم ومكوناته .

وأكدت الوزارة، أن الأزمة يُرافقها نقص حاد في أرصدة وحدات الدم ومكوناته الأمر الذي يُعيق التدخلات الطارئة للجرحى والمنقذة للحياة.