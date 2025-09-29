خطة غزة: وفد مصري يصل الدوحة ولقاء هام بين ترامب ونتنياهو

فلسطين اليوم

قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن وفداً أمنياً مصرياً سيصلون إلى الدوحة، لإجراء مباحثات هامة حول الخطة الأمريكية لغزة.

ووفق مسؤول فلسطيني، فإن وفد أمني مصري يجري لقاءات ثنائية في الدوحة حول تفعيل مفاوضات التهدئة ومقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ووفق قناة كان العبرية، يصل اليوم ممثلون مصريون إلى الدوحة، وسيقدمون، مع القطريين والوسيط بشارة بحبح، خطة ترامب رسميًا إلى حماس.

وتأتي هذه اللقاءات، بالتزامن مع لقاء الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لمناقشة عدة قضايا.

وأفاد مصدر إسرائيلي، ليل الأحد - الاثنين بحدوث "تقدّم كبير" في المحادثات حول خطة النقاط الـ21 التي طرحها الرئيس ترامب.

وكان مبعوثا الرئيس الأميركي، صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قد التقيا لساعات طويلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الفندق الذي يقيم فيه في نيويورك، وتمكّن الطرفان من سد معظم الفجوات، بحسب المصدر الإسرائيلي.

وأعرب المصدر عن تفاؤله بشأن فرص إتمام الصفقة، قائلاً: "هناك أجواء إيجابية نحو التوصّل إلى اتفاق. هناك تقدّم كبير نحو تفاهمات".

وفي تمام الساعة 18:00 من مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة يلتقي نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يناقشا التوصّل إلى الصفقة، من ضمن مواضيع أخرى. وسيعقدان اجتماعهما دون حضور وسائل الإعلام، وسيتناولان الغداء معاً، ثم يعقدان مؤتمراً صحافياً.

وقال مصدر إسرائيلي، لم تسمّه الصحيفة العبرية، إن "أفضل مؤشر إلى التفاهمات سيكون المؤتمر الصحافي".