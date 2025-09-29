الصحة: 361 من الطواقم الطبية مغيبون قسراً في سجون الاحتلال في أوضاع صحية كارثية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن ما يرشح من معلومات حول الأوضاع الصحية للأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال يؤكد كارثية ظروف الاعتقال والتنكيل بحقهم.

وأوضحت الوزارة، أن 361 من الطواقم الطبية مُغيبون قسراً في المعتقلات والاحتلال يمنع المؤسسات الحقوقية من متابعة أوضاعهم.

وجددت الوزارة مُطالبتها للمؤسسات الحقوقية والأممية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى من الطواقم الطبية.

ووفق شهادات رسمية، يعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية أوضاعاً صحية استثنائية؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.