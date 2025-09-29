حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من محافظ رام الله والبيرة، بينهم طفل.

ووفق مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة البيرة، واعتقلت كلا من: ضياء الطيراوي، ويامن أبو حمد، وعبد الله مبارك، وماهر دلايشة، ومحمد كريمة، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت ديوان الدوايمة وحولته الى مركز للتحقيق الميداني، وأخضعت عددا من المواطنين للتحقيق الميداني، كما أغلقت المركز الطبي التابع لوكالة "الأونروا"، قبل ان تنسحب.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل إسماعيل الصرصور (14 عاما)، وابن عمه محمود الصرصور (18 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي عين مصباح بمدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من: ايوب أشرف أبو الحلاوة، وفادي محمد فتوح الجعبري، وناجي عبد المنعم الفاخوري، وربيع شوكت علقم، وأمير مفيد خليل من بلدة بيت أمر، وقيس أنور الهوارين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد خالد طقاطقة (27 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الدهيشة منتصف ليلة أمس، واندلعت مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.