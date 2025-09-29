الثوابتة: يتعذر الوصول أو الخروج من مستشفى الحلو بعد قصفها

فلسطين اليوم

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الحلو بمدينة غزة بقذيفتين وقطع شبكة الإنترنت عنها.

وبين، أنه تعذر الوصول أو الخروج من مستشفى الحلو غربي مدينة غزة بعد قصفها وقطع الإنترنت عنها من قبل الاحتلال.

وأوضح الثوابتة، أن الاحتلال يتعمد عزل مستشفى الحلو عن العالم الخارجي بهدف وقف الخدمة الطبية المقدمة للمدنيين بمدينة غزة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال قتل 1670 من الطواقم الطبية ودمر 197 سيارة إسعاف في إطار جرائم الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، كما نفذ 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها في إطار جرائم الحرب المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ويأتي استهداف المستشفى في ظل انتشار جيش الاحتلال بريا بعدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير عشرات الأبراج ومئات المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاره للفلسطينيين في مدينة غزة بمغادرتها والتوجه نحو جنوبي القطاع، خاصة منطقة المواصي التي تضم نحو مليون نازح فلسطيني وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتمتد من غرب مدينة خان يونس وحتى غرب مدينة رفح.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.