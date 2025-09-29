جيش الاحتلال يعلن رسمياً مقتل جندي في عملية دهس قرب جيت

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، رسمياً عن مقتل جندي إسرائيلي من الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين، في عملية دهس شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية ان جنديا بلواء المظليين في جيش الاحتلال قتل خلال عملية الدهس التي استهدف جنود الاحتلال على الطرق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس.

وقالت الصحيفة إن الرقيب عنبار أبراهام كاب، الجندي في الكتيبة 890، لواء المظليين، أُصيب خلال الحادث، ويجري التحقيق في احتمال أنه، بعد إصابته في حادث دهس، أُصيب أيضا برصاصة أُطلقت لتحييد المنفذ في هجوم الدهس عند مفترق جيث في لواء شومرون.

وأضافت، أن "الرقيب كيب أصيب بجروح بالغة، وتلقى العلاج على الفور من قبل قوات نجمة داوود الحمراء ثم نُقل المصاب إلى المستشفى.