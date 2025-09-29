يوم جديد من القصف الشديد: نسف متواصل واستهداف مشافي ومحاصرة الطواقم الطبية

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، قصفها العنيف والشديد على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحديداً مدينة غزة، حيث صعَد من قصفه ومجازره على مدينة غزة وسط تفاقم مأساة التجويع.

وأفادت مصادر طبية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذيفتين مدفعيتين.

وأوضحت المصادر أن المستشفى يضم عدة أقسام من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج.

وأشارت إلى أن أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى، يتواجدون داخل المستشفى في ظل حصاره ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.

وذكرت مصادر طبية ان 52 مواطنا استشهدوا بينهم 9 شـهــداء من طالبي المساعدات في وسط وجنوب القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية

فجر اليوم الإثنين، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت تل الهوا جنوبي غرب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي المدينة

كما ألقت طائرات الاحتلال "كواد كابتر" قنابل على المنازل محيط مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة، بينما تسبب قصف الاحتــلال لمنزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة بوقوع اصابات.

وأكد مستشفى العودة باستشهاد مواطن واصابة اخرون في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كما اطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار على سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني خلال عملها في مدينة غزة