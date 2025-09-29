طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائمًا جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائمًا جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما يكون الجو، الخميس المقبل، غائمًا جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.