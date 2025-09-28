سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة استطلاع "إسرائيلية" في أجواء غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، عن تمكن مقاتليها من السيطرة على طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامها بمهمة استخبارية في أجواء مدينة غزة.

وقالت السرايا في بيان مقتضب إن الطائرة كانت تنفذ مهام مراقبة وتجسس حين تم رصدها والسيطرة عليها "بوسائل خاصة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويُعد إسقاط أو السيطرة على طائرات استطلاع "إسرائيلية" تطورًا ميدانيًا لافتًا، في ظل اعتماد جيش الاحتلال على هذه الطائرات في تنفيذ عمليات الرصد وتحديد الأهداف داخل القطاع.