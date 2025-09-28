سرايا القدس تستهدف دبابة "إسرائيلية" في حي الصبرة بمدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف دبابة "ميركافاه" "إسرائيلية" بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة، وسط مدينة غزة.

وأوضحت السرايا في بيان عسكري، أن مجاهديها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال مساء يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أن العملية نُفّذت في تمام الساعة الرابعة مساءً،

وأكدت أن الاستهداف جاء "ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة"، مشيرة إلى أن مجاهديها يواصلون تنفيذ المهام القتالية رغم شراسة القصف والمعارك الميدانية.