اعلام الاحتلال: إصابة جندي بجروح حرجة في عملية دهس قرب نابلس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جنديًا من جيش الاحتلال أُصيب بجروح حرجة جرّاء عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة قلقيلية،شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن العملية استهدفت الجندي بشكل مباشر، فيما وصلت قوات الاحتلال إلى المكان وشرعت في إغلاق المنطقة وشنّ عمليات تمشيط.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم.



