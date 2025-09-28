الشاباك يحقق في فشل اغتيال قادة حماس بالدوحة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جهاز "الشاباك" بصدد التحقيق في فشل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة باغتيال قادة "حماس" هناك في الـ9 من سبتمبر الجاري.

وجاء قرار "الشاباك" في فتح هذا التحقيق بعد يوم واحد على تصريح ضابط مشارك في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة، وقال إنه يمكن القول بشكل رسمي "إننا فشلنا في الهجوم".

تجدر الإشارة إلى أن مصدر قطري رفيع أفاد في وقت سابق من هذا الشهر بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة وكادت أن تودي بحياة قيادات من حركة "حماس"، كادت أيضا أن تنهي حياة مسؤول قطري كبير، حسبما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

بدوره، أفاد موقع "إكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن دولة قطر طالبت "إسرائيل" بتقديم اعتذار علني عن غارتها التي استهدفت العاصمة الدوحة قبل أن تستأنف دورها في الوساطة بشأن اتفاق السلام في غزة.