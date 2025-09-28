كتائب القسام: انقطاع الاتصال مع اثنين من أسرى الاحتلال بمدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، فقدان الاتصال مع اثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، جراء "العمليات العسكرية العنيفة" التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت الكتائب في بيان رسمي إنها فقدت التواصل مع الأسيرين "عمري ميران" و"متان إنغريست"، إثر القصف العنيف الذي استهدف مناطق الصبرة وتل الهوا غرب مدينة غزة.

وحذّرت القسام من أن "حياة الأسيرين باتت في خطر حقيقي"، محمّلة جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهما، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية المكثفة.

وطالبت الكتائب قوات الاحتلال بـ"التراجع الفوري إلى جنوب شارع 8، ووقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم"، للسماح بمحاولة الوصول إلى الأسيرين.

وختم البيان بعبارة: "وقد أُعذر من أنذر"، في إشارة إلى تحميل الاحتلال عواقب أي تطورات تمس حياة الأسيرين.