شهداء ومصابون في قصف "اسرائيلي" على شارع الطينة بخان يونس

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة ظهر اليوم الأحد بوصول عدد من الشهداء والمصابين، جراء استهداف قوات الاحتلال لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في شارع الطينة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي أسماء الشهداء والمصابين الذين تم التعرف عليهم:

1. أنس سامح أبو بطنين – في العناية المركزة.

2. يوسف إبراهيم عبد العال – استشهد في منطقة الطينة.

3. عبد الله عاطف محمود أبو لبدة – استشهد في منطقة الطينة.

4. أسامة محمد سعيد الزريعي – استشهد في منطقة الطينة.

وأكدت مصادر طبية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار وصول ضحايا القصف، وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المستهدفة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.