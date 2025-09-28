إسبانيا تنضم إلى تحالف دولي لفرض عقوبات على "اسرائيل" بسبب مجازر غزة

فلسطين اليوم- وكالات

قررت الحكومة الإسبانية الانضمام إلى تحالف دولي يضم 34 دولة، يعرف باسم "مجموعة لاهاي"، تقوده جنوب أفريقيا وكولومبيا، بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المتعلقة بالمجازر المستمرة في قطاع غزة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت مدريد أيضاً مشاركتها في مجموعة المانحين المكلفة بتمويل السلطة الفلسطينية، إلى جانب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة.

ويتضمن برنامج التحالف مجموعة من الإجراءات تشمل حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام العسكري إلى إسرائيل، ومنع عبور الشحنات العسكرية عبر موانئ الدول الأعضاء، إضافة إلى إنهاء العقود العامة مع المؤسسات الداعمة للاحتلال.

كما يطالب التحالف بمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفرض حظر نفطي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية إضافية في حال استمرار "إسرائيل" في تجاهل المجتمع الدولي وارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على "إسرائيل" لوقف عملياتها العسكرية في غزة واحترام القانون الدولي.